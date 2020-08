VIDEO: Policie v USA střelila černocha do zad před zraky jeho dětí, lidé se bouří Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie v USA střelila černocha do zad před zraky jeho dětí, lidé se bouří

Policisté v americkém státě Wisconsin vypálili několik střel do zad černocha, který nastupoval do auta ve městě Kenosha. Muž je podle wisconsinského guvernéra Tonyho Everse hospitalizován a jeho stav je vážný. Incident se stal v neděli večer a do ulic města se na protest vydalo několik set lidí, proti nimž dnes časně ráno policie nasadila podle agentury AP slzný plyn.

video: AP/Twitter