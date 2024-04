VIDEO: Migranti z Mexika a Latinské Ameriky se snaží překročit hranici do USA Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Není to poprvé, co se migranti z Mexika a Latinské Ameriky snaží překročit hranici do USA v naději na lepší život. Tentokrát se ale setkávají s novou překážkou. V oblasti El Paso ve státě Texas čelí uprchlíci v důsledku rozsáhlých bezpečnostních opatření proti ilegální migraci stále obtížnějším komplikacím, jako je například žiletkový drát. Situace vyvolává kontroverzní otázky týkající se bezpečnosti hranic, lidských práv a imigrační politiky.

video: Reuters