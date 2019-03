VIDEO: Na nový Renault Clio se vrhli špioni hned po odhalení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na nový Renault Clio se vrhli špioni hned po odhalení

Nebyla to snad ani minuta. Jen co skončily projevy nového šéfa Renaultu Thierryho Bollorého a šéfdesignéra Laurense van den Ackera a z nového Clia spadla bílá plachta, vrhla se na něj smečka špionů. Zvědové asijských značek ho fotili ze všech stran, prohmatali snad každý detail a vše zaznamenávali do obsáhlých formulářů.

video: pro iDNES.cz Tomáš Cetkovský