Revoluční jako první semafor, taková má být nová německá vláda

Strany příští německé vládní trojkoalice plánují zvýšit podíl energií z obnovitelných zdrojů do roku 2030 na 80 procent. Značně by měl narůst zejména počet elektromobilů, stejně tak strany plánují možnost volit už od 16 let a zvýšit minimální mzdu. Koaliční smlouvu ve středu představili Němečtí sociální demokraté (SPD), Zelení a liberálové (FDP).

video: Reuters