Armáda potřebuje oči, upozorňuje v propagačním videu ukrajinská nadace

Video nadace „Vrať se živý“ podporuje ukrajinské vítězství ve válce. „Děláme to, co se nedávno zdálo nemožné. Děláme to i díky vám. Děkujeme těm, kteří si boj vybrali a se kterými společně oslavíme vítězství,“ napsala mimo jiné nadace k videu.

video: Youtube / Nadace Vrať se živý