VIDEO: Střílejí Ukrajinci zajatce do nohou? Videa mohou být podvrh. Vyšetřuje to Moskva i Kyjev Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Střílejí Ukrajinci zajatce do nohou? Videa mohou být podvrh. Vyšetřuje to Moskva i Kyjev

Internetem začala o víkendu kolovat videa, podle kterých ukrajinští vojáci mučí ruské zajatce. Střílejí je do nohou, do raněných mužů kopou a nechávají je ležet v bolestech. Zatímco velitel ukrajinské armády varuje, že se ji Rusko snaží zinscenovanými nahrávkami zdiskreditovat, poradce ukrajinského prezidenta slíbil, že znepokojující záběry prověří. Kreml uvedl, že to, co se na videích odehrává, bude vyšetřeno a viníci musejí být potrestáni.

video: Twitter / @Lionheart_ENG