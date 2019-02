VIDEO: Putin a Lukašenko utužovali vztahy na sjezdovce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Putin a Lukašenko utužovali vztahy na sjezdovce

Politické i osobní vazby lze utužovat i na lyžařské sjezdovce. V Soči to předvedli ruský prezident Vladimir Putin a jeho běloruský protějšek Alexandr Lukašenko. Ti spolu jednají až do pátku, podle komentátorů se zřejmě dotknou i možného vzniku společného soustátí. To by pravděpodobně vedl Putin.

video: Reuters