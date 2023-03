VIDEO: Putin navštívil Mariupol a prohlédl si opravené budovy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Putin navštívil Mariupol a prohlédl si opravené budovy

Ruský prezident Vladimir Putin navštívil okupované ukrajinské město Mariupol, které se stalo symbolem ukrajinského odporu, než je Rusko po tuhých bojích loni v květnu ovládlo. Do přístavního města Putin přiletěl vrtulníkem nedlouho poté, co v sobotu navštívil poloostrov Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014. Prezident podle agentury TASS zavítal i do Rostova na Donu na jihozápadě Ruska, kde se setkal s náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem, který velí ruským silám na Ukrajině.

video: Reuters