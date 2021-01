VIDEO: Sibiř zasáhly extrémní mrazy. Teploty spadly až k -60°C Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Většina Rusů letos pozměnila své novoroční tradice kvůli pandemii covidu-19, ale některé zvyky zůstaly - novoroční stromeček, bramborový salát, mrazivé teploty... a výzva "zmrzlé nudle", napsal list The Moscow Times. To, co je nyní vnímáno jako typicky ruská zábava, ovšem ve skutečnosti vymyslel francouzsko-italský výzkumný tým na vědecké stanici v Antarktidě v roce 2018, kde vědci pořídili fotografii špaget na vidličce, které při teplotě 60 stupňů Celsia pod nulou zmrzly ve vzduchu.

video: TASS, Instagram