Sadistické křtiny. Matka dítěte musela kněze zastavit

Ruský pravoslavný kněz se musí na rok zříct činností duchovního poté, co při křtu ve městě Gatčina na severozápadě země o víkendu málem utopil ročního chlapce. Kněz se do provedení rituálu pustil s takovou vervou, že se matka začala bát o život svého dítěte a na hlas křičela. Církev se za chování kněze omluvila, on sám pochybení odmítá.

video: Reuters