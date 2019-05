VIDEO: Trojice studentů odzbrojila útočníka, který chtěl zabít spolužáky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trojice studentů odzbrojila útočníka, který chtěl zabít spolužáky

Trojice studentů v úterý odzbrojila útočníka, který chtěl zabít co nejvíce svých spolužáků na střední škole poblíž amerického Denveru. Chlapci se na ozbrojence vrhli navzdory tomu, že jim hrozilo vážné nebezpečí. Osmnáctiletý Kendrick Castillo za svoje hrdinství zaplatil životem. „Nepřekvapilo nás to, takový on prostě byl,“ shodují se jeho přátelé a rodina.

video: AP