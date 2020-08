VIDEO: Dvojice mladíků ve Švédsku na hřbitově celou noc mlátila a zneužívala dva chlapce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Téměř 10 hodinám bití, mučení a ponižování byli vystaveni dva švédští chlapci, které v sobotu v noci ve městě Solna nedaleko Stockholmu přepadla a zatáhla na hřbitov dvojice mladíků ve věku 18 a 21 let. Útočníci oběti mimo jiné svlékli a sexuálně zneužili. Mlátili je až do nedělního dopoledne, kdy se hochům ve věku 15 a 17 let podařilo zalarmovat kolemjdoucího, jenž zavolal policii.

