Jednoho ´mrtvého a desítky zraněných si vyžádaly silní turbulence v letadle z Londýna do SIngapuru. Boeing s 211 cestujícími na palubě byl po události odkloněn do thajské metropole Bangkoku. Po nouzovém přistání rozvezli zdravotníci desítky zraněných do nemocnic.

video: X/@Mirjeta Basha