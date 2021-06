VIDEO: Americké námořnictvo natočilo UFO, zmizelo v oceánu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Americké námořnictvo natočilo UFO, zmizelo v oceánu

Úředníci amerických zpravodajských služeb nenalezli žádné důkazy o tom, že by některý z řady neidentifikovaných leteckých objektů pozorovaných v posledních letech byl mimozemská kosmická loď. Vychází to z vládní zprávy. Původ těchto jevů zůstává nevysvětlený, uvádí The New York Times.

video: Twitter / @JeremyCorbell