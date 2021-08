VIDEO: Po útěku z Kábulu přiletěli afghánští paralympionici do Tokia Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Paralympijských her v Tokiu se zúčastní také zástupci Afghánistánu. Jejich cestu do Japonska zkomplikovala situace na kábulském letišti po dobytí země hnutím Tálibán. Díky spolupráci několika států a jejich paralympijských výborů se však Zakie Chudadadiová a Husajn Rasúlí přece jen zapojí do bojů o nejcennější kovy.

video: AP