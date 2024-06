VIDEO: Slováci vybírají své zástupce do Evropského parlamentu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do Evropského parlamentu se dnes volí v Lotyšsku, na Maltě, na Slovensku a v Itálii, druhým dnem i v Česku. Slovenský premiér Robert Fico využil sobotní volby do Evropského parlamentu (EP) ke kritice západních zemí za to, že souhlasily, aby Ukrajina používala jejich zbraně k útokům na Rusko.

video: Reuters