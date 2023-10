VIDEO: Zkrvavený muž se zřítil do výpusti památníku v New Yorku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Video, které se šíří na sociálních sítích zachycuje děsivý okamžik, kdy se zakrvácený třiatřicetiletý muž zřítí ze zrcadlového bazénu na dno šestimetrové výpusti. Ještě před tím ale spadl z devítimetrové výšky do bazénu. Podle hasičů byl nakonec vyproštěn a převezen do nemocnice. Podle policistů měl vypovědět, že to udělal pro svého otce.

video: X/@ImJohn_313