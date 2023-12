VIDEO: Do znovuotevření chrámu Notre-Dame zbývá rok, dostal nový kříž Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pařížská katedrála Notre Dame se tento týden posunula o krok blíže k oživení, když byly opět vidět obrysy její ikonické věže, přestože byla obklopena lešením. Veřejnost prý může očekávat, že nová dubová věž, jejíž původní část se zřítila při ničivém požáru v roce 2019, se do Vánoc zbaví lešení. Notre Dame má být znovu otevřena za něco málo přes rok, necelých šest let poté, co její střechu zpustošil požár, tvrdí představitelé. Notre Dame má být znovu otevřena za něco málo přes rok, necelých šest let poté, co její střechu zpustošil požár, tvrdí představitelé.

video: Reuters