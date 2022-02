VIDEO: ŽIVĚ: Konference k výročí 30 let internetu v ČR Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ŽIVĚ: Konference k výročí 30 let internetu v ČR

Sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ pořádá ve čtvrtek 10. února konferenci k výročí 30 let internetu v České republice. Formou diskusních panelů připomene začátky internetu v ČR, a to jak probíhal přerod vědecké v sociální síť. Účastníci konference zhodnotí aktuální směřování a výzvy správy internetu a nahlédnou do digitální budoucnosti.

video: ČTK