VIDEO: Jaké výzvy stojí před evropskými automobilkami? Odpoví experti v debatě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jaké výzvy stojí před evropskými automobilkami? Odpoví experti v debatě

V souvislosti s 20. výročím členství České republiky v Evropské unii a před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu se v přímém přenosu ČTK Connect sejde pozvaná odborná i laická veřejnost, aby debatovala o výzvách, které stojí před evropskou, potažmo českou ekonomikou v důsledku „zelené“ legislativy EU, nastupujících nových trendů a technologií a měnící se situace ve světě. Mluvit se bude o přísné regulaci pro automobilový průmysl, o čínské konkurenci i podpoře elektromobility. Debata, která se týká hned dvou podtémat "Silnější ekonomika“ a „Změna klimatu“ z diskuzní Konference o budoucnosti Evropy z let 2021 až 2022, se povede také o tom, jak si celkově stojí Evropa vůči ostatním regionům a s čím by měla přijít Evropská komise, aby starému kontinentu neujížděl vlak. Zaznít by mělo i to, co očekávají zástupci firem a představitelé zaměstnavatelských institucí od příštího Evropského parlamentu.

video: ČTK