Poslanci řeší digitální daň pro internetové giganty

Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci by mohli schvalovat mj. snazší odtahy autovraků z ulic, postih za dvojí hlasování v evropských volbách, zákaz jízdy kamionů v levých dálničních pruzích nebo automatickou valorizaci plateb státu do zdravotního systému za jeho pojištěnce. Odpoledne by měly být na programu předlohy ve druhém čtení.

video: PSP ČR