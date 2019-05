VIDEO: ROZSTŘEL: hostem bude Pavel Svoboda, lídr lidovců do eurovoleb Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ROZSTŘEL: hostem bude Pavel Svoboda, lídr lidovců do eurovoleb

Hostem středečního pořadu Rozstřel na iDNES.tv bude Pavel Svoboda, lídr KDU-ČSL pro volby do Evropského parlamentu. Z čela kandidátky se už za pár dní pokusí obhájit svůj mandát z minulých voleb. Co považuje za svůj největší úspěch v EP a s jakým volebním výsledkem by byli lidovci spokojení? Odpoví ve středu ve 12:30.

video: iDNES.cz