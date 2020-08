VIDEO: ROZSTŘEL: Proč se obává o svobodu? Hostem bude zpěvák Daniel Landa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ROZSTŘEL: Proč se obává o svobodu? Hostem bude zpěvák Daniel Landa

Daniel Landa je rozhodně výraznou tváří tuzemské hudební scény. Byť opakovaně zdůrazňuje, že nechce být součástí žádné politické kampaně, nedá mu to a veřejné dění nejen sleduje, ale má jistou potřebu ho také ovlivňovat. Svědčí o tom i jeho nejnovější iniciativa, takzvaný Blanický manifest. Co by podle něj měli politici dělat? Landa odpoví v pátečním Rozstřelu.

video: iDNES.cz