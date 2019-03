VIDEO: V Praze demonstrují studenti za lepší klima, inspirovala je mladá Švédka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Praze demonstrují studenti za lepší klima, inspirovala je mladá Švédka

V pátek budou studenti po celé České republice bojovat za životní prostředí. Chtějí od politiků vidět řešení klimatických problémů. Zapojí se tak do mezinárodního projektu nazvaného Fridays for Future. Celá akce je inspirovaná mladičkou Švédkou Gretou Thunbergovou, která v září odmítala kvůli klimatickým změnám chodit do školy.

video: iDNES.cz