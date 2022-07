VIDEO: Boje poničily třetinu ukrajinských lesů, Rusové okupují pětinu národních parků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Boje poničily třetinu ukrajinských lesů, Rusové okupují pětinu národních parků

Potrvá desítky let, než se ukrajinská příroda po válce s Ruskem vrátí do své původní podoby. Ukrajina už analyzuje škody a připravuje plán obnovy, řekl ve středu před jednáním ministrů životního prostředí EU v Praze ukrajinský ministr Ruslan Strilec. Česko by po válce mohlo Ukrajině pomoci s obnovou zásobování pitnou vodou, řešením kvality vod či s dekontaminací půd, řekla ministryně životního prostředí Hubáčková.

video: Reuters