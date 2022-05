VIDEO: Fenomén obložený chlebíček. Slavné bistro jejich vynálezce vede opět Oušťák Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Fenomén obložený chlebíček. Slavné bistro jejich vynálezce vede opět Oušťák

Když ve 20. letech 20. století kuchař Jan Paukert vymýšlel něco, čím by pohostil svého rodinného přítele malíře a operního pěvce Jana Rytíře Skramlíka, zvažoval, jak by měla vypadat lahůdka, která by jej zasytila. A tak přišly na svět obložené chlebíčky.

video: Město Ústí na Orlicí