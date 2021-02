VIDEO: Hamáček: Myslím si, že jsme se všichni podívali do propasti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hamáček: Myslím si, že jsme se všichni podívali do propasti

„Já myslím, že jsme se všichni podívali do té propasti. Když Sněmovna odhlasovala ukončení nouzového stavu, tak jsme se všichni podívali před sebe a tu jámu jsme viděli. Viděli to i hejtmani a to přispělo k velmi racionálnímu jednání. A má mám pocit, že tu jámu viděla i opozice,“ prohlásil Hamáček.

video: iDNES.tv