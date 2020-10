VIDEO: Čekáme zisk padesáti mandátů, řekl Tomio Okamura Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Piráti a hnutí Tomia Okamury by mohli podle analytiků zaznamenat největší posílení na krajské úrovni, a to díky propadu levicových stran. Okamura proto čeká, že by jeho hnutí nově mohlo získaz 50 mandátů v krajských zastupitelstvech.

