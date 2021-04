VIDEO: Zatrub na ní! Ne tak nahlas! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zatrub na ní! Ne tak nahlas!

Když se instruktor v autoškole trochu utrhne ze řetězu a začne žáky připravovat na agresivní život “tam venku”, nemůže to skončit dobře. Otázkou je, pro koho. Naštěstí je to pořád jenom autoškola a na sedadle spolujezdce sedí Tigran Hovakimyan. Stejně ale myslete na to, že za volantem není dobré nechat se vyprovokovat. Může to odnést někdo nevinný.

video: agresivitazabiji.cz