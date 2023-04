VIDEO: Nejsem nadšený, ale zklamaný taky ne, reagoval na odsuzující rozsudek Pelta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soud ve čtvrtek znovu uložil bývalému šéfovi českého fotbalu Miroslavu Peltovi za zmanipulování sportovních dotací šest let vězení, peněžitý trest pět milionů korun a pětiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech spolků. Někdejší náměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou poslal do vězení na 6,5 roku, zakázal jí vedoucí funkce ve veřejné správě na šest let a dal jí dvoumilionový peněžitý trest. Ostatní obžalované včetně České unie sportu (ČUS), jejího šéfa Miroslava Jansty a Fotbalové asociace ČR soud naopak osvobodil. Verdikt není pravomocný.

