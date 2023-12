VIDEO: Muž, který zabil svoji družku, jde do vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muž, který zabil svoji družku, jde do vězení

Plzeňský okresní soud dnes rozhodoval o vzetí pětatřicetiletého muže do vazby, kterého kriminalisté obvinili z vraždy. Svoji družku ubodal ve středu odpoledne v bytě na plzeňském sídlišti Košutka. Protože ale útočník měl v listopadu za napadení policistů nastoupit na 16 měsíců do vězení a neučinil tak, ze soudu putoval rovnou do káznice.

video: iDNES.tv