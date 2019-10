VIDEO: Nevydařený pole dance skončil pádem na obličej Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tato dívka z americké Kalifornie se 17. září pustila do nácviku pole dance. Celkem jí to šlo až do chvíle, než z tyče sklouzla a bolestivě si nabila obličej. Pád ji ale pravděpodobně neodradil od dalších pokusů.

video: Reuters