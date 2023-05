VIDEO: Představuji si a moc vás nevnímám, sestry Krainovy o nahotě u Jana Krause Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Představuji si a moc vás nevnímám, sestry Krainovy o nahotě u Jana Krause

Simona Krainová (50) přišla do Show Jana Krause se svou starší sestrou Yvonou Maléřovou (55). Prozradily, že si v dětství nebyly vůbec blízké, i co to zlomilo. V současnosti je pojí nejen přátelství, ale i práce.

video: FTV Prima