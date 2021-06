VIDEO: Po rozvodu s Argentíncem ji vzali děti. Teď se dcera vrátila k mámě do ČR Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Po rozvodu s Argentíncem ji vzali děti. Teď se dcera vrátila k mámě do ČR

Sofii bylo tehdy šest let, když se ve školce zjevili exekutoři soudního rozhodnutí a násilím ji sebrali matce, aby si ji a jejího o tři roky staršího bratra otec odvezl do Argentiny. Plačící dívenku i zoufalství její maminky Marcely pak sledoval v televizi celý národ. „Vždycky jsem se chtěla vrátit,“ říká dnes už 21 letá Sofie, která je zpátky v Česku. Společně se svou matkou přišla do pořadu Rozstřel.

video: iDNES.tv