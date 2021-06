VIDEO: Prasárna a hyenismus. Vyšetřit potřebuje Fischer, ne Zeman, míní Mynář Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za prasárnu a nebývalý hyenismus označil šéf prezidentské kanceláře Vratislav Mynář to, že byla zpochybněna příčetnost prezidenta Miloše Zemana. V pořadu Rozstřel se také zmínil o narozeninové oslavě exprezidenta Václava Klause, který za pronájem hradních zahrad zaplatil 180 tisíc korun. „Kdyby to bylo na mně, bylo by to zadarmo,“ podotkl.

video: iDNES.tv