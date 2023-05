VIDEO: Michael Douglas na červeném koberci v Cannes Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Michael Douglas na červeném koberci v Cannes

Herec Michael Douglas během zahajovacího seriálu převzal čestnou cenu a z publika přihlížely jeho manželka Catherine Zeta-Jonesová a jejich dcera Carys. "Jsem ještě starší než festival," zavtipkoval 78letý Douglas poté, co se dočkal vřelých ovací vstoje. "Znamená to pro mě hodně, protože na světě jsou stovky filmových festivalů, ale Cannes je jen jedno. Je to neuvěřitelná pocta," dodal.

video: Reuters