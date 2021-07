VIDEO: Trailer k filmu Jedině Tereza Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k filmu Jedině Tereza

Tomáš (Igor Orozovič) s Terezou (Veronika Khek Kubařová) prožívali lásku jako z učebnice. Poznali se na střední, přeskočila mezi nimi jiskra a pak už to jen doutnalo a hořelo. Po vysoké spolu zůstali v Praze, meteorolog Tomáš získal skvělou práci televizního moderátora počasí, a Tereza se (zatím neúspěšně) snaží rozjet prodej a výrobu ručně šitých bot. Kdy se to zadrhlo? Na Štědrý den, když Tereza přistihla polosvlečeného Tomáše v domněle choulostivé situaci s populární televizní moderátorkou (Emma Smetana). Prekérní chvilku by sice Tomáš mohl celkem racionálně vysvětlit, kdyby k tomu ale dostal příležitost. „Usmiřovačku“ mu překazí neplánovaný pobyt na policejní stanici, a když se konečně dostane domů, narazí na prázdný byt a výzvu, aby se sbalil a odstěhoval.

video: Cinemart