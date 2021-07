VIDEO: Trailer k filmu Gunda Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k filmu Gunda

Hrdinku svého unikátního snímku Gunda, který do českých kin přijde 12. srpna, objevil režisér Viktor Kossakovský na norském venkově. „Otevřel jsem dveře do vepřína, přišla ke mně a já jsem hned věděl, že to je naše Meryl Streepová,“ vypráví.

video: Aerofilms