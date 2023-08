VIDEO: Jakub Menšík postoupil na US Open do třetího kola Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jakub Menšík postoupil na US Open do třetího kola

Třetí hrací den tenisového US Open nabídl další úžasné pokračování premiérové účasti na dospělém grandslamu sedmnáctiletého Jakuba Menšíka. Talentovaný teenager navázal na Karolínu Muchovou a Jiřího Veselého a vybojoval postup do třetího kola. S New Yorkem se naopak loučí Petra Kvitová, která nestačila v souboji legend na Caroline Wozniackou.

video: USTA