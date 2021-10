VIDEO: JAWA: Výroba se stěhovala z Pankráce do Strašnic a pak do Týnce nad Sázavou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve druhém díle seriálu si připomeneme místa, kde se vyráběly motocykly značky Jawa. Základní továrna stále až do roku 1963 na pražské Pankráci. Závod byl v roce 1963 převeden do ČKD Polovodiče a Jawa se stěhovala do bývalé továrny motocyklové značky Ogar ve Strašnicích. Ovšem po revoluci 1989 už se vyrábí jen v Týnci nad Sázavou.

video: Ivo Helikar, iDNES.tv