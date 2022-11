VIDEO: Blíží se bod, ze kterého není návratu, řekl Guterres na klimatické konferenci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Blíží se bod, ze kterého není návratu, řekl Guterres na klimatické konferenci

Řítíme se do klimatického pekla, řekl Guterres na klimatické konferenci Podle generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese musí lidstvo v boji s globálním oteplováním začít spolupracovat, nebo zahyne. Řekl to zástupcům zemí, kteří dorazili na klimatickou konferenci COP27 v Egyptě. Konference se účastní i český premiér Petr Fiala, který zde za Česko chce přislíbit snížení emisí metanu. Před odletem do Egypta o tom informoval novináře.

video: Reuters