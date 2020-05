VIDEO: V Ženevě se stojí fronta na potravinové balíčky. Bohaté Švýcarsko je v nesnázích, tvrdí média Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Ženevě se stojí fronta na potravinové balíčky. Bohaté Švýcarsko je v nesnázích, tvrdí média

V Ženevě čekalo více než 1 000 lidí na potravinovou pomoc. Fronta měla skoro kilometr a půl. Média zdůrazňují, že bohaté Švýcarsko nepamatuje dobu, kdy by dobrovolníci museli zásobovat jídlem tolik lidí. Ti by, podle vlastních slov, nevyšli s penězi do konce měsíce. Zásoby vyjdou zhruba na týden. Mnoho lidí stálo ve frontě už od pěti ráno, aby se na ně dostala řada.

video: Reuters