Zbavím dcery dotěrných hnusáků, říká Sylvester Stallone v nové reality show

Sylvester Stallone (76) se rozhodl využít zájem publika o šmírování v domácnostech slavných. Pustil do svého domova televizní kamery, jako to před lety udělal klan Kardashianových Jennerových. V reality show The Family Stallone představí jeden z nejlépe placených hollywoodských herců manželku i dcery.

video: Paramount+